Каждая третья авария обходится без ГИБДД

Оформлять аварии по упрощенной схеме, без вызова ГИБДД, то есть по так называемому Европротоколу, становится модным.

Европротокол не для всякого случая подходит. Здесь на ремонт не хватит ни 50, ни 100 тысяч рублей. Фото: Reuters

В прошлом году за такой выплатой при простом оформлении ДТП обратилось 33 процента от всех заявителей, пришедших к своему страховщику. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

По его словам, доля водителей, оформлявших ДТП по Европротоколу, в 2016 году была на уровне 30 процентов.

Всего же за 2017 год простым оформлением без вызова ГИБДД воспользовались 541 тысяча автовладельцев.

Сумма выплат по Европротоколу за 2017 год составила 11,5 миллиарда рублей, что на 21,8 процента больше, чем в 2016 году. При этом средняя выплата по таким случаям составила 27,4 тысячи рублей.

- За несколько лет этот механизм стал достаточно популярным в нашей стране, - говорит Игорь Юргенс. - Еще в 2013-2014 году его оформляли лишь 9-10 процентов автовладельцев. Автовладельцы стали охотнее и чаще прибегать к этой процедуре, которая облегчает жизнь. Стимулом стало внесение изменений в Правила дорожного движения, которые предписывают освобождать проезжую часть и не создавать пробки.

По данным РСА, средняя выплата по Европротоколу в 2017 году составила 27,4 тысячи рублей

Напомним, что обойтись без Госавтоинспекции и оформить Европротокол можно, если в ДТП участвуют не более двух автомобилей, не нанесен ущерб жизни и здоровью, а также имуществу третьих лиц. При этом у сторон должно быть единое мнение относительно причин аварии. Лимит по сумме ущерба сейчас составляет 50 тысяч рублей.

Но с 1 июня вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым лимит по Европротоколу будет увеличен до 100 тысяч рублей. Однако страховщиков это не радует.

- Повышение максимального размера страховой выплаты в рамках Европротокола приведет к тому, что лимит превысит среднюю выплату по ОСАГО, - утверждает Игорь Юргенс. - Это может привести к значительному росту страхового мошенничества. В настоящее время не менее 68 процентов всех ДТП покрываются лимитом 50 тысяч рублей.

Также поправки отменяют условие об обязательном отсутствии разногласий между участниками ДТП об обстоятельствах произошедшего и перечня видимых повреждений.

Если оба участника будут говорить о том, что они не нарушали ПДД и являются потерпевшими, страховщики просто не смогут определить, кому производить выплату, - поясняет президент РСА. - При этом никакие технические средства не смогут со стопроцентной вероятностью определить обстоятельства ДТП и лицо, ответственное за причинение ущерба. Например, если оба участника ДТП будут заявлять, что двигались на разрешающий сигнал светофора.

Учитывая сложившуюся судебную практику, страховщики при наличии таких противоречивых показаний вынуждены будут платить по 50 процентов каждому участнику ДТП. Это приведет к тому, что реальные потерпевшие не будут получать возмещение ущерба в полном объеме, а виновники ДТП будут получать, по сути, необоснованное обогащение.