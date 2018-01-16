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Рубрика: Культура

Лауреаты Всероссийского конкурса сыграют концерт в зале Чайковского

Текст: Татьяна Эсаулова
Концерт, в котором примут участие победители Всероссийского музыкального конкурса 2010-2017 годов, состоится в зале Чайковского 23 января.
Виолончелист Александр Рамм. Фото: ФБГУК "Росконцерт" Виолончелист Александр Рамм. Фото: ФБГУК "Росконцерт"
Виолончелист Александр Рамм. Фото: ФБГУК "Росконцерт"

Это стало традицией ВМК (Всероссийского музыкального конкурса) - завершать свой четырехлетний цикл гала-концертом в зале Чайковского. По сути, это музыкальный "отчет" конкурса, который демонстрирует мастерство уже получивших известность исполнителей и дирижеров, всего несколько лет назад ставших открытием конкурса.

Победа на ВМК для многих из молодых музыкантов стала стартом яркой исполнительской карьеры и дальнейшего покорения конкурсных вершин. Так, пианист Дмитрий Маслеев получил золотую медаль XV Конкурса Чайковского, виолончелист Александр Рамм - серебряную медаль XV Конкурса имени Чайковского. Василиса Бержанская (меццо-сопрано) - Гран-при IV Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева (2016), а Константин Сучков (баритон) - I премию Международного музыкального конкурса им. Георга Отса (2017). Солистка оркестра народных инструментов им. Н. П. Осипова - лауреат ВМК Екатерина Мочалова (домра). В афише и лауреаты первых премий конкурса 2017 года - Олег Пискунов (балалайка) и Владимир Ступников (баян).

Фото: ООО "Пушинг Стоун"
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В программе гала-концерта с молодыми музыкантами выступят Симфонический оркестр Московской филармонии под руководством Юрия Симонова, оркестр русских народных инструментов им. Н. П. Осипова под руководством Владимира Андропова, Русский хор имени А. В. Свешникова под руководством Евгения Волкова.

А среди дирижеров - лауреатов ВМК в гала-концерте примут участие Димитрис Ботинис, в январе 2017 года открывавший с Денисом Мацуевым и оркестром Московской филармонии "Филармонию-2", Валентин Урюпин, обладатель спецпризов VIII Международного конкурса дирижеров им. Георга Шолти во Франкфурте, и Тимофей Гольберг, после победы на Всероссийском конкурсе ставший дирижером Московского Камерного хора Владимира Минина. На сцену выйдут также ансамбли-победители: New Life Brass им. Т. А. Докшицера, Квинтет деревянных духовых инструментов оркестра Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича, Квартет "Russian soul".

Как заметил пианист Дмитрий Маслеев: "Всероссийский музыкальный конкурс - явление уникальное: каждый год охватывается большой диапазон практически всех музыкальных специальностей. Участие в нем позволяет провести "работу над ошибками" - то, что лично мне было необходимо". А виолончелист Александр Рамм считает, что именно первая премия Всероссийского конкурса открыла ему большие возможности для сотрудничества с Московской филармонией: "Меня пригласили в совершенно феноменальный проект "Звезды XXI века", который позволил при поддержке Минкультуры и филармонии ездить по всей стране. Это неоценимый опыт становления любого музыканта. И ни один исполнитель без сцены этого сделать не сможет".

Прямая речь

Александр Журавский, замминистра культуры РФ:

- Развивая этот конкурс, важно поднимать престиж самых разных музыкальных специальностей, обращать внимание на педагогов, а также на столичные и региональные учебные заведения, которые готовят талантливых ребят. Музыкантам необходима поддержка - и в плане признания, и в плане материального поощрения. Я думаю, что на следующем этапе (мы уже обсуждали это на Оргкомитете конкурса) будет принято решение об увеличении размеров премий.

Справка "РГ"

Всероссийский музыкальный конкурс был учрежден в марте 2010 года Правительством и Минкультом РФ. Организацию и проведение конкурса осуществляет Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ".

Конкурс представляет собой четырехлетний цикл состязаний. В первый год музыканты соревнуются по специальностям "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение". Во второй - по специальностям "Камерные ансамбли", "Хоровое дирижирование" и "Оперно-симфоническое дирижирование". Третий год - "Духовые инструменты, ансамбли духовых инструментов", "Ударные инструменты", "Орган" и "Арфа". Четвертый, заключительный этап цикла - народные специальности: "Балалайка", "Домра", "Гитара", "Баян и Аккордеон", "Ансамбли русских народных инструментов", "Дирижирование оркестром русских народных инструментов". С 2014 по 2017 годы проводился II Всероссийский музыкальный конкурс.

В 2018 году, в преддверии XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского открывается III Всероссийский музыкальный конкурс по специальностям "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение". Лауреаты первых премий 2010, 2014 и 2018 годов по этим специальностям смогут принять участие в главном конкурсе страны без предварительного отбора.

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