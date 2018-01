Продажи альбомов The Cranberries резко выросли после смерти солистки

Странная смерть культовой ирландской певицы и фронтвумен коллектива The Cranberries 46-летней Долорес О'Риордан спровоцировала мгновенный рост продаж альбомов группы, передает TMZ.

Например, число желающих приобрести сборник "Something Else" выросло примерно на 913000%, "Are You Listening?" на 147500%, "Everybody Else Doing It" на 107000%.

Напомним, Долорес О'Риордан скончалась в Лондоне, куда прибыла для работы в студии звукозаписи. Информацию о смерти Долорес О'Риорданы распространили в понедельник коллеги певицы по группе.

- Мы опустошены в связи с кончиной нашей подруги Долорес. Она была необыкновенным талантом, и мы счастливы, что она была частью нашей жизни с 1989 года. Сегодня мы потеряли настоящего художника, - написали они.

Полиция назвала смерть вокалистки The Cranberries "необъяснимой". Пока известно только, что певица умерла отеле в Вестминстере примерно в девять утра по местному времени. Следствие продолжается.

Между тем в прошлом году у Долорес диагностировали биполярное расстройство. О том, что у певицы есть серьезные психические проблемы стало известно еще в ноябре 2014 года после скандального инцидента с нападением на полицейских в аэропорту Шаннон.