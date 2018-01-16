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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Режиссер вину не признает

Минкультуры подало иск к Серебренникову на 133 миллиона рублей
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7471 (8)
Басманный районный суд Москвы во вторник рассмотрел ходатайство следствия о продлении до 19 апреля домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову. Он обвиняется по делу о крупном хищении бюджетных средств.

На судебном заседании стало известно, что Минкультуры РФ подало иск на 133 миллионов рублей по делу о хищении в "Седьмой студии".

Фото: Константин Завражин/РГ
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В суде художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников заявил, что бывший главбух студии Нина Масляева дала против него признательные показания "в интересах следствия". По словам режиссера, на очной ставке с ним она признала вину в хищении пяти миллионов рублей у "Седьмой студии".

Часть своего выступления режиссер посвятил источникам получения денег на покупку квартиры в Берлине. "Деньги на квартиру в Берлине, это около 300 тысяч евро, я копил в течение 5 лет - я открыл счет в Сбербанке и туда откладывал средства, включая призовые фонды на различных фестивалях", - пояснил он.

Режиссер утверждает, что театральный проект "Платформа" существовал в реальности, а не на бумаге. Свою вину Серебренников категорически отрицает.

Дело Масляевой выделено в отдельное производство. На сегодняшний день свою вину признала только она. Женщина заключила сделку со следствием. Для нее это может вылиться в меньший срок наказания, чем у ее бывших коллег.

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Напомним, срок домашнего ареста входит в срок заключения. По этому громкому делу арестованными фигурантами являются также бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский (находится в СИЗО) и экс-гендиректор Юрий Итин, а также директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум (работала в Минкультуры) и бывший исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова (арестована заочно и объявлена в международный розыск).

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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