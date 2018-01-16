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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье задержаны торговцы нелегальной икрой

Текст: Михаил Фалалеев
Преступный семейный бизнес пресекли полицейские МУ МВД России "Одинцовское". Отец и сын, 47 и 20 лет, торговали икрой осетровых пород рыб.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что они успели продать 9 килограммов черной икры на сумму более 200 тысяч рублей. Как выяснилось, торговцы деликатесом не только не имели документов, подтверждающих законность происхождения товара, но и сбывали заведомо некачественный продукт. По результатам исследования, икра оказалась опасной для здоровья и жизни потребителей. То есть, можно было запросто отравиться.

Оба продавца задержаны. Полицейские выясняют, где изготовили этот товар, выявляют других участников бизнеса.

Фото: depositphotos.com
Что нужно знать про главный русский деликатес

В России, как известно, отлов рыб осетровых пород запрещен на несколько десятков лет. Связано это с катастрофическим сокращением поголовья этих пород. Причем, сокращение произошло не столько из-за добычи рыбы, сколько в результате строительства гидроэлектростанций, плотин, каналов, шлюзов, поворота рек. А ведь когда-то Россия и Советский Союз экспортировали паюсную икру за золото и валюту, она считалась стратегическим товаром наравне с нефтью. Столь длительный мораторий на отлов осетров, севрюги, калуги без преувеличения - вопрос экономической безопасности страны. Агенты некоторых государств даже пытались похитить на российских рыборазводных предприятиях и лабораториях живую оплодотворенную осетриную икру, чтобы выпустить ее в своих реках и произвести мальков. Известно, что рыба вернется на нерест туда, где появилась на свет. В общем, разрабатывались - и разрабатываются - настоящие спецоперации.

Торговать можно лишь осетриной, выращенной в искусственных условиях либо конфискованной у браконьеров. Или же - импортной, привезенной, скажем, из Ирана или Азербайджана. Разумеется, такое право должно подтверждаться документами.

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