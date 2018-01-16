Жителей Колымы предупредили о 50-градусных морозах

ГУ МЧС России по Магаданской области предупредило о сильных морозах. На сайте ведомства говорится, что 17 января в континентальной части Магаданской области температура воздуха ночью может опуститься до минус 45-50 градусов, днем до минус 35-40. Местами пройдет небольшой снег.

Как следует из сообщения Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в последующие два дня характер погоды на территории области существенно не изменится.

Напомним, что вчера из-за сильных морозов в пяти школах Сусуманского городского округа Магаданской области отменили занятия.