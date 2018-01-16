Новосибирский колледж отменил запрет для студентов на усы и бороды

Руководство Новосибирского промышленного колледжа отменило незаконный приказ о фейс-контроле для студентов, которым было запрещено носить усы и бороду. Как рассказал "РГ" старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин, одновременно были устранены и другие организационные нарушения.

Ранее прокуратурой было установлено, что в образовательном учреждении существует ряд неписаных правил, ущемляющих свободу учащихся. В частности, им запрещалось не только носить бороду, но также делать татуировки и пирсинг. Кроме того, студентам не разрешалось покидать стены колледжа во время перемен.

В связи с этим директору колледжа было внесено представление об устранении нарушений российской Конституции и законодательства о праве граждан РФ на свободу передвижения. По результатам рассмотрения представления и прокурорского протеста руководство колледжа сжалилось над учениками и отменило незаконные запреты. Кроме того, сообщается, что виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.