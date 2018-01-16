В Роспотребнадзоре назвали число отравившихся в кафе Улан-Удэ

По состоянию на вторник, 16 января, количество заболевших сальмонеллезом после посещения кафе в столице Бурятии, составило 125 человек, из них 76 госпитализированы, сообщили "РГ" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по РБ.

Как рассказали в ведомстве, расследование причин массового отравления продолжается. По словам сотрудников регионального Роспотребнадзора, услуги кафе, в котором произошло ЧП, оказывали два индивидуальных предпринимателя, причем оба они не согласовали свою деятельность с Роспотребнадзором.

- В ходе расследования в кафе установлены нарушения требований санитарного законодательства: использование продовольственного сырья без документов, подтверждающих их качество и безопасность, нарушение правил обращения с пищевыми отходами, допуск к работе персонала, не прошедшего медицинский осмотр и гигиеническое обучение, - сообщили в ведомстве, добавив, что возбуждены уже 14 дел об административном правонарушении.

По факту грубого нарушения санитарных норм в кафе также было возбуждено уголовное дело следственным отделом регионального МВД.