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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

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Суд отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы
Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Столичный выпуск №7471 (8)

Верховный суд Дагестана, рассмотрев апелляционное представление прокурора по делу сына мэра Махачкалы Бадрудина Мусаева, постановил отменить ранее вынесенный оправдательный приговор.

Сам Бадрудин Мусаев на суде не присутствовал. Его адвокаты попросили отложить заседание, так как их подзащитный, по его словам, находится на лечении в Москве. Но при этом защита не смогла представить соответствующие медицинские документы. Судью такое объяснение не устроило - ранее Бадрудин Мусаев уже несколько раз не являлся в суд. На последнем заседании судья предупредил, что его придется принудительно доставить в суд, если он не явится на очередное заседание.

Фото: depositphotos.com
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Учитывая этот факт, судья решил, что Мусаев злоупотребляет данной ситуацией и суд вправе вынести решение в его отсутствие.

В результате оправдательный приговор отменен, дело отправлено на новое рассмотрение.

Громкий инцидент с сыном мэра города произошел в мае 2016 года. По данным следствия, Мусаев-младший, управляя автомобилем, грубо нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации. А когда сотрудники полиции попросили предъявить документы, он пытался скрыться, причинив увечья полицейскому.

Уголовное дело было возбуждено по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти". В сентябре прошлого года состоялся суд. Бадрудин Мусаев был полностью оправдан.

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