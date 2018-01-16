В Дагестане возбуждено дело о нападении на полицейского

Следственный комитет РФ по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконный оборот оружия" и "Незаконное изготовление оружия". Об этом сообщил "РГ" официальный представитель ведомства Расул Темирбеков.

Напомним, что 15 января 2018 года около 18.30 в городе Каспийск сотрудники правоохранительных органов попросили подозрительного мужчину предъявить документы, но тот открыл стрельбу по полицейским. Ответным огнем нападавший ликвидирован.

В результате стрельбы сотрудники правоохранительных органов не пострадали. С места происшествия изъят пистолет.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, личности нейтрализованного и его причастность к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщил представитель Следственного комитета Дагестана.