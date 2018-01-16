Россиян предупредили о вспышке гепатита А на Украине

Эпидемиологическое неблагополучие по вирусному гепатиту А, которое наблюдается на Украине, вызывает беспокойство Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Как отмечает ведомство, по информации минздрава Украины, за январь-ноябрь 2017 года в стране было зарегистрировано 29 вспышек этого опасного заболевания. При этом вспышки регистрировались в семьях, детских и образовательных учреждениях, объектах общепита и торговли. В большинстве случаев причиной было нарушение противоэпидемических требований и несоблюдение правил личной гигиены.

В этой связи Роспотребнадзор объявил об усилении санитарно-карантинный контроля в пунктах пропуска через госграницу и просит граждан учитывать информацию об ухудшении ситуации при планировании поездок.

Накануне ведомство сообщало о резком ухудшении эпидемиологической обстановки по кори. В частности, за период с января по октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в три раза превысила уровни 2016 года. При том наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии.

