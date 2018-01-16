Россияне постепенно отказываются от простых паролей (например, 12345) в пользу более сложных наборов цифр и букв, но порой хранят их в неподходящих местах.

Основная часть пользователей (59,7 процента, согласно исследованию "Лаборатории Касперского") предпочитает держать свои пароли в голове, хотя число аккаунтов у среднестатистического юзера растет в геометрической прогрессии.

Между тем сложные пароли предполагают сочетание не связанных по сути между собой символов - и запомнить все это невозможно. Поэтому зачастую пользователи сталкиваются с дилеммой: придумать пароль посложнее и постараться его запомнить или же подобрать более простую комбинацию символов, которая надолго задержалась бы в памяти, отмечает руководитель потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Андрей Мохоля.

Где же лучше всего хранить "ключи" от аккаунтов? Эксперты предлагают оставлять их в облаке в зашифрованном виде или с помощью специальных программ, которые еще и генерируют пароли. Тогда нужно будет хорошенько запомнить лишь одну комбинацию символов - пароль от своего облачного ящика.

Эксперты также напоминают, что крайне опасно иметь один "ключ" на все случаи жизни - взломав лишь один аккаунт, злоумышленник может получить доступ и ко всем остальным. Правда, если верить опросу "Лаборатории Касперского", доля российских пользователей, столкнувшихся с попытками взлома онлайн-аккаунтов, за последний год уменьшилась с 30 до 24 процентов. Это может свидетельствовать о повышении уровня цифровой грамотности пользователей, но отнюдь не того, что хакерских атак стало меньше.

Еще оказалось, что 28 процентов пользователей записывают пароли в блокнот, а 8,7 процента - на листок бумаги, который лежит рядом с компьютером. Кто-то доверяет пароли браузеру (11 процентов), а есть и такие, кто держит файл со всеми паролями на рабочем столе компьютера (7,8 процента) или же в собственной электронной почте (3,5 процента). Специальные программы для безопасного хранения паролей выбирают менее 6 процентов, пользуются услугами облака - всего 2,2 процента.

Рунет

Выход в сеть имеют 87 миллионов россиян

Аудитория интернет-пользователей в России среди населения старше 16 лет к началу 2018 года составила 87 миллиона человек - это на три миллиона больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные опроса GfK.

В 2015-2016 годах охват аудитории интернета оставался стабильным, в 2017 году наметился рост: уровень проникновения сети в России вырос с 70,4 до 72,8 процента, отмечается в исследовании.

Гораздо быстрее растет число пользователей мобильного интернета - за год рост составил 20 процентов, до 67 миллионов человек, при этом 16 миллионов пользуются интернетом только на мобильных устройствах.

Среди молодежи уровень пользования интернетом достиг практически предельных значений еще два года назад. Поэтому рост аудитории интернета происходит в основном за счет людей от 55 лет - среди них доля юзеров выросла на четверть. Однако пока лишь каждый третий (36 процентов) россиянин старше 55 лет пользуется интернетом, тогда как в группе 30-54 лет этот показатель составил к началу 2018 года 83 процента, а среди молодежи - 98 процентов.

Комментарий

Лекс Кравецкий, редактор сайта "ХХ2 век", публицист:

- Не всегда сложный пароль или другие штуки, придуманные для защиты, помогают обезопасить пользователя в сети. Во-первых, для тех, кто держит всевозможные сайты, не очень выгодно, чтобы из-за незапоминающихся паролей у людей пропадали аккаунты. Поэтому сейчас зачастую при заведении аккаунта минимальные требования к паролю.

Бывают и противоположные ситуации, когда веб-сервисы предлагают слишком навороченные требования для паролей. Например, буквы должны быть в разных регистрах, должны быть цифры, символы и тому подобное. Естественно, это приводит к тому, что человек, дабы запомнить такой шифр, вынужден его или записать, или связать с каким-то известным ему событием. Скажем, с датой своего рождения. Или совместить с каким-нибудь знаковым для себя словом: девичьей фамилией жены или кличкой собаки.

Многие пользователи хранят пароли на бумажке, которая прикреплена к монитору. В этом, на мой взгляд, нет особой опасности. Ведь большинство взломов происходит не потому, что кто-то подглядел, что там написано. Хакеру не нужно вламываться в какую-нибудь фирму или квартиру, чтобы взломать пароль. Все делается проще: при помощи психологических трюков. Человеку можно позвонить по телефону или написать смс-ку: "Вас беспокоит сайт, где вы зарегистрированы (или служба поддержки Фейсбука), мы заметили, что у вас хотят увести аккаунт. Чтобы этого не допустить, срочно сообщите свой пароль". Как ни странно, люди часто ведутся на такие трюки и становятся жертвами обмана. Но сеть и более хитрый вариант: "Мы должны убедиться, что это вы, поэтому скажите нам фамилию вашей матери".(Поскольку в контрольном вопросе, связанном с аккаунтом, указана ее девичья фамилия).

По сути дела, нестандартный пароль спасает только от того, чтобы его не нашли перебором. Потому как есть сайты, которые не содержат специальные алгоритмы, способные блокировать всякие неправильные попытки вбивания пароля. Такие веб-страницы написаны "криво" и на них можно послать миллион запросов с попыткой подобрать пароль. И тогда хакер может просто перебрать словарь английских слов, цифр или каких-то комбинаций, которые наиболее вероятно человек мог бы использовать. Например, 12345.

Еще пароли воруют при помощи всевозможных вирусов. Если человек неосторожно себя ведет в Интернете, запускает все подряд, у него может установиться программа, которая запоминает все, что он набирает на клавиатуре. И она отсылает вашу информацию тому, кто эту программу написал.

Я считаю, на листочке хранить пароли безопаснее. Просто нужно помнить, что свой пароль нельзя никому говорить, кроме тех людей, кому доверяешь, знаешь их лично и самое главное, видишь их лично. Можно же позвонить по телефону и представиться, что это твой коллега по работе и что срочно нужен доступ.

Подготовила Елена Кухтенкова

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"