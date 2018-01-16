Срок домашнего ареста режиссеру Серебренникову продлен до 19 апреля

Басманный райсуд столицы во вторник вечером удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста худруку "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову до середины весны.

"Суд пришел к выводу о необходимости продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова на срок до 19 апреля 2018 года", - огласила постановление судья Евгения Николаева.

Аналогичное решение сегодня вынесено и в отношении двух других фигурантов уголовного дела о хищении госсредств, по которому проходит режиссер Серебренников. Только первому генпродюсеру "Седьмой студии" Алексею Малобродскому до 19 апреля предстоит остаться в СИЗО (единственный из подследственных, кто заключен под стражу). А вот экс-гендиректору автономного некоммерческого общества "Седьмая студия" Юрию Итину аналогично с Серебренниковым продлен срок домашнего ареста.

Суд не стал никому менять меру пресечения, как того просили сами фигуранты и их адвокаты. Они отмечали, что следственные действия по делу завершены и доказательства закреплены, то есть исключается возможность воспрепятствования со стороны подследственных производству по делу.

Однако суд счел, что при изменении меры пресечения обвиняемым на не связанные с изоляцией от общества те могут скрыться, а также оказать давление на других участников судопроизводства.

Судья отметила, что в период до 19 апреля следователям СК РФ, ведущим расследование, необходимо ознакомить потерпевших и обвиняемых со всеми материалами дела, составить обвинительное заключение и отправить его для утверждения в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд. Ранее сообщалось, что расследование "дела Серебренникова" завершилось 12 января. Итоговая сумма ущерба по делу выросла с 68 млн до 133 млн рублей. Министерством культуры заявлен в суде в отношении обвиняемых иск о возмещении вреда на указанную сумму.

Напомним, всем фигурантам этого громкого дела инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта "Платформа" АНО "Седьмая студия" (основана Кириллом Серебренниковым). Всем было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере".

Кроме вышеуказанных Серебренникова, Малобродского и Итина по этому делу проходит директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, в момент совершения мошеннических действий возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры РФ.

Ранее по делу также проходила экс-главбух "Седьмой студии" Нина Масляева. Но она признала свою вину и стала активно сотрудничать со следствием. Дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. Еще одна фигурантка - экс-генпродюсер "Седьмой студии" и бывший исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" (по версии следствия, деньги на постановку выделены были, а премьера так и не состоялась) Екатерина Воронова - объявлена в международный розыск. Ее дело также выделено в отдельное производство.