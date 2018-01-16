В аэропорту Шанхая не смог приземлиться лайнер из Москвы

Летевший из Москвы в Шанхай Boeing 777 не смог приземлиться в пункте назначения из-за плохих метеоусловий. Китайский город окутал сильный туман, заметно ухудшив видимость.

В итоге лайнер из России был направлен в Пекин. Обратный рейс - SU 209 - задержан более чем на 4 часа. Пассажирам уже выдали талоны на питание. Как пишет ТАСС, две воздушные гавани Шанхая - Хунцяо и Пудун - пока только отправляют самолеты.

Добавим, что из-за сильного тумана накануне были задержаны и отменены многие рейсы в аэропорту Дубая. С опозданием прибывали лайнеры из Манчестера, Лондона, Баку, Джидды и других городов. Самолеты довольно долго кружили над аэропортом, находясь в зоне ожидания.