История вокруг нападающего "Зенита" Артема Дзюбы получила неожиданное продолжение.

Футболиста, напомним, не взяли на первый сбор, объяснив решение тренерского штаба "кое-какими проблемами со здоровьем". Именно так выразился заместитель спортивного директора клуба Вячеслав Малафеев. Вскоре после этого интервью Дзюба в своем "Инстаграме" разместил видео, на котором он усердно тренируется в фитнес-центре. Ролик он снабдил хештегами "здоровкаклев" и "готовнавсесто". Давая таким образом понять, что никаких проблем не испытывает и может заниматься в полную силу.

Велика вероятность, что Дзюба зимой покинет "Зенит". Главный тренер команды Роберто Манчини явно не рассчитывает на форварда. Наиболее реальным вариантом продолжения карьеры для Артема выглядит переход в "Уфу".