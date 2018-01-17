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17.01.2018 21:04
Рубрика: Спорт

С травмой не согласен

Артем Дзюба опроверг информацию о проблемах со здоровьем
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск №7472 (9)
История вокруг нападающего "Зенита" Артема Дзюбы получила неожиданное продолжение.
Дзюба и Шатов переведены в дубль "Зенита"

Футболиста, напомним, не взяли на первый сбор, объяснив решение тренерского штаба "кое-какими проблемами со здоровьем". Именно так выразился заместитель спортивного директора клуба Вячеслав Малафеев. Вскоре после этого интервью Дзюба в своем "Инстаграме" разместил видео, на котором он усердно тренируется в фитнес-центре. Ролик он снабдил хештегами "здоровкаклев" и "готовнавсесто". Давая таким образом понять, что никаких проблем не испытывает и может заниматься в полную силу.

Велика вероятность, что Дзюба зимой покинет "Зенит". Главный тренер команды Роберто Манчини явно не рассчитывает на форварда. Наиболее реальным вариантом продолжения карьеры для Артема выглядит переход в "Уфу".

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