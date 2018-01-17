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Николай Харитонов, депутат Государственной Думы:

Проблема организации детского отдыха в летних лагерях, о которой пишет "РГ", довольно серьезная. И страшные события последних лет - тому подтверждение. Я имею в виду гибель детей в карельском лагере "Сямозеро", а несколькими годами ранее - в лагере "Азов" на Кубани.

Фото: Архив "РГ"
Счетная палата: Отдыхать летом во многих детских лагерях небезопасно

Жаль, что нам не удалось сохранить ту систему летних лагерей, которая существовала в советские времена. Тогда все лагеря были исключительно государственными. И за безопасностью детей в них следили очень и очень строго.

А сейчас появилась масса частных баз отдыха. Основная цель существования которых - получение прибыли. В погоне за деньгами частные владельцы лагерей, к сожалению, не всегда заботятся о качестве предоставляемых ими услуг. Отсюда и все те нарушения, что выявила Счетная палата при проведении своей проверки. Собственники стремятся на всем экономить: на зарплате персонала, нанимая непроверенных сотрудников, согласных работать за копейки, на продуктах питания, закупая "просрочку", и, как выяснилось, даже на обеспечении безопасности. Это никуда не годится и абсолютно недопустимо. Властям немедленно нужно взять данную проблему под свой контроль. За порядок в детских лагерях должна отвечать администрация того или иного региона, в котором лагерь находится.

Правильно, что Счетная палата озаботилась вопросом организации летнего отдыха детей уже сейчас. Всем нам известна такая житейская мудрость: готовь сани летом, а телегу зимой. Она означает, что ко всему нужно готовиться заранее, дабы не попасть впросак. До начала летних каникул еще есть время, чтобы устранить недостатки. Очень надеюсь, что это будет сделано. Надеюсь, что хозяева лагерей наконец-то задумаются не только о своих кошельках, но и о детях. Дети - будущее нашей страны, ковать которое необходимо в настоящем.

Но, по-хорошему, я бы снова сделал все детские лагеря и базы отдыха только государственными. Это было бы идеально.

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