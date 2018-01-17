Казахстан и США подписали контракты на 2,5 миллиарда долларов

Казахстан подписал с американскими компаниями контракты на поставки продукций и услуг на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Такие данные привела пресс-служба госдепартамента США по итогам визита в Вашингтон президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Астана и Вашингтон выражают намерение и далее развивать двустороннюю торговлю, объем которой в 2016 году составил 1,9 миллиарда долларов, а также взаимодействовать в рамках Всемирной торговой организации.

В пресс-службе президента Казахстана со своей стороны заявили о подписании более 20 соглашений о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве с США, в том числе в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли. Также подписано три межправительственных соглашения, включая соглашение о ликвидации платы за аэронавигационное обслуживание государственных воздушных судов, протокол к соглашению об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита через территорию Казахстана, соглашение о совершенствовании международной налоговой дисциплины.

Президент Казахстана во вторник начал свой трехдневный визит в США. В Белом доме его принял президент США Дональд Трамп. Назарбаев пригласил американского коллегу посетить Казахстан.