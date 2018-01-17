Престижнейший ралли-рейд "Дакар" близок к своей развязке. Вчера участники преодолели 11-й спецучасток, результаты которого стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать. Осталось еще три этапа.

Напомним, на днях автомарафон был вынужден взять паузу: из-за сильнейших дождей в Боливии организаторам пришлось отменить девятый этап. Возобновился "Дакар" уже в Аргентине. Это последняя страна, по которой пройдет маршрут ралли с финишем в аргентинской столице Буэнос-Айресе. Но туда еще надо добраться.

Текущий рейд уже может считаться одним из самых непредсказуемых в истории. Почти на каждом этапе проблемы испытывают даже фавориты. Редко какой день обходится без сенсационных аварий или сходов. И 10-й этап, первый по территории Аргентины, в этом плане исключением не стал.

Переезд из Сальты в Белен - один из самых живописных в программе нынешнего "Дакара". Однако, например, лидеру зачета грузовиков Эдуарду Николаеву и его камазовскому экипажу было не до природных красот.

- Я думал, тот переворот набок на пятом этапе станет главным испытанием. Но на самом деле нет. У нас сегодня была очень серьезная поломка переднего редуктора, и в какой-то момент я уже думал, что "Дакар" для нашего экипажа закончился, - рассказал о своих переживаниях Николаев после финиша.

Спасительной оказалась смекалка механика Владимира Рыбакова, благодаря которой лидер все же сумел доехать до итоговой отсечки. Правда, с большими временными потерями. Главному преследователю Николаева, аргентинцу Федерико Виллагре на "Ивеко" удалось отыграть 22 минуты и теперь его отставание от россиянина в генеральной классификации сократилось до 25 минут.

Но главная драма произошла в классе мотоциклов. Предыдущие этапы уже выкосили несколько фаворитов зачета, включая прошлогоднего триумфатора Сэма Сандерленда. На десятом спецучастке неудача постигла теперь уже экс-лидера генеральной классификации француза Адриена ван Беверена. Он упал за три километра до финиша и из-за перелома ключицы не смог продолжить гонку. Еще три мотоциклиста из топ-3 потерялись в навигации и проиграли новому лидеру зачета австрийцу Маттиасу Валкнеру почти по часу. Впрочем, с такими поворотами сюжета вряд ли это преимущество может считаться непоколебимым.