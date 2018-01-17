Посол Латвии подтвердил наличие черных списков журналистов из России

Посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш подтвердил существование черных списков для представителей российских СМИ. Отвечая на вопрос о причинах недавней депортации журналиста телеканала "ТВ Центр" Анатолия Курлаева и его супруги журналистки ВГТРК Ольги Курлаевой, дипломат сообщил: "Мужчина был занесен в список нежелательных лиц уже пару лет назад, а его супруга занималась профессиональной деятельностью, имея туристическую визу".

В интервью агентству ТАСС посол утверждает, что российские журналисты находились в Латвии на отдыхе и одновременно занимались профессиональной деятельностью. По его словам, вопрос был связан не с профессией журналистов, а с нарушением ими иммиграционного законодательства.

Курлаев был депортирован из Латвии 3 января 2018 года после того, как был включен в список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию республики. На следующий день была задержана его супруга - журналист ВГТРК Ольга Курлаева, которую также внесли в черный список. Как рассказал Курлаев в интервью радиостанции "Балтком", ему заявили, что он представляет угрозу латвийскому государству. Его супруга работала над фильмом о русофобии в Латвии.