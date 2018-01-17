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Рубрика: Власть

Пушков раскрыл истинную цель новых санкций США против России

Новые санкции против России придадут противостоянию США с РФ необратимый характер. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, таким образом власти США рассчитывают перейти к политике долгой осады.

"Что бы ни говорил Хантсман, цель новых санкций США - придать конфронтации с Россией необратимый характер. Первый поспешный наскок Обамы переводят в политику долгой осады", - написал сенатор в своем Twitter.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Ранее посол США в РФ Джон Хантсман озвучил дату "презентации" антироссийского доклада - 29 января. При этом он постарался убедить журналистов в том, что в Вашингтоне не забывают о развитии российско-американских отношений.

А на вопрос о том, сколько россиян могут оказаться в новом санкционном списке, он ответил: "Сейчас об этом еще слишком рано говорить". Но добавил, что разработчики доклада стараются учесть то, "как новые санкции отразятся на российско-американских отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе".

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