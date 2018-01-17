В Люберцах выросло число пострадавших от отравления

Число пострадавших от отравления в кадетской школе в подмосковных Люберцах увеличилось до 65 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.

"По состоянию на 08:00 17 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья составляет 53 ребенка и 12 взрослых", - рассказал глава ведомства Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, состояние у всех пациентов стабильное, легкой и средней степени тяжести.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в школе зафиксированы грубые нарушения санитарных норм и обнаружен возбудитель сальмонеллеза. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.