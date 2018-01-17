Заммэра Брянска задержали за коррупцию

Следователи в Брянске задержали заместителя главы администрации областного центра по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

По версии следствия, подозреваемый получил незаконное вознаграждение в размере 60 тысяч рублей под предлогом оказания покровительства владельцу рекламных конструкций. Объекты размещения наружной рекламы были установлены на территории областного центра с нарушением установленного порядка.

- Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции. Фигурант уголовного дела задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщили в СКР.

Дело в отношении чиновника возбудили по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки должностным лицом). Наказание по этой части статьи может составить до восьми лет заключения. Сумма штрафа может достичь 4,2 миллиона рублей.