Так, жильцы с улицы Ленинградской в особом порядке добились, чтобы ремонт им провели не в 2025 году, как решили авторы программы, а в 2018-м. Но перед ремонтом положено провести обследование. Пришли эксперты и постановили, что дом ремонтировать нецелесообразно, так как износ фундамента и несущих опор составляет более 70 процентов. На этом основании в проведении ремонта отказали навсегда.

- Получается, мы копим деньги, а когда наступает момент капремонта, выясняется, что он уже нецелесообразен? Деньги, которые мы платили в "общий котел", нам не возвращают и ремонтировать не собираются. Говорят, вас пора сносить. Но программы по переселению тоже нет. Чего нам ждать? - спрашивает жительница с улицы Ленинградской, 9, Татьяна Полякова.

В мэрии Пензы пообещали, что судьба каждого дома будет решаться индивидуально. Есть здания, которые действительно не подлежат ремонту. Их следует снести, а жителям предоставить новые квартиры, аналогичные прежним. Ожидается, что программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в регионе будет разработана к концу года, а начиная со следующего власти на местах приступят к ее исполнению. Сейчас в очереди на расселение только в областном центре числится порядка 40 многоквартирных домов.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев на встрече с журналистами сообщил, что требуется дополнительное рассмотрение правомерности исключения из программы капремонта по каждому дому. В случае если нежелание жильцов переезжать будет подкреплено решением независимых экспертов, дома могут быть возвращены в программу капремонта.

В мэрии пообещали, что судьба каждого дома будет решаться индивидуально

- Мы готовы к тому, чтобы людей поддержать и защитить. Позиция городской администрации по данной проблеме будет озвучена в ближайшее время, - пообещал Кувайцев.

Как сообщили в управлении ЖКХ Пензы, жители могут также обратиться в межведомственную комиссию и потребовать провести не снос здания, а его реконструкцию.

- Собственникам следует обратиться в межведомственную комиссию по оценке жилищного фонда, созданную органом местного самоуправления. Именно она после обращения собственников будет решать вопрос о сносе или реконструкции многоквартирного дома. Средства собственников, собранные в виде взносов на капитальный ремонт, можно будет направить на проведение реконструкции, после чего многоквартирный дом снова включат в региональную программу и будет проводиться капитальный ремонт, - пояснила руководитель Фонда капремонта многоквартирных домов в Пензенской области Наталья Моисеева.

Одними из первых на публикацию отреагировали власти второго по величине города региона Кузнецка, где проблемных домов - более десятка. Представители городской администрации встретились с собственниками и их общий список домов разделили на два - что сносить, что реконструировать. По тем домам, которые еще можно спасти, управляющим компаниям поручили оценить стоимость работ.