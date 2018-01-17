Названа возможная причина убийства бизнесмена и его сына в Оренбурге

Следствие рассматривает несколько версий жестокого убийства в Оренбурге 35-летнего бизнесмена и его семилетнего сына. В частности, преступление могло быть связано с профессиональной деятельностью убитого.

По информации РИА Новости, об этом сообщил источник в следственных органах.

- Мотивы (убийства) могли касаться деятельности предпринимателя, или это могло произойти из-за личных неприязненных отношений, - сказал представитель СУ СК по региону.

Как уже писала "РГ", трупы мужчины и семилетнего мальчика с множественными ножевыми ранениями были обнаружены сегодня около девяти часов утра в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser на улице Карагандинской. Возбуждено уголовное дело по пунктам "а,в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Материалы переданы в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СК.

По данным местных СМИ, убитый предприниматель занимался бизнесом, связанным с оценкой автомобилей, автотехнической и автотовароведческой экспертизой. У погибшего остались жена и дочь.