Под Омском бабушка и внуки погибли в огне

Следственный комитет начал проверку по факту пожара в поселке Ачаирский Омской области, в котором погибла семья из трех человек.

Частный дом в поселке Ачаирский загорелся вчера около одиннадцати часов вечера. Соседи заметили дым, вызвали пожарных и бросились на помощь. Однако спасти семью не удалось. Бабушку и старшего пятилетнего внука обнаружили при входе в дом - они задохнулись в дыму. Еще одного погибшего - двухлетнего ребенка нашли в дальней комнате.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

Как стало известно, мама детей находилась в городе Омске, отец работал вахтовиком на севере. По словам соседей, старший внук любил играть со спичками.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. В одной из комнат загорелся и начал дымить диван.