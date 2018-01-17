Судебные приказы о взыскании многотысячных долгов с постояльцев Екатерининского дома-интерната отменены. Приставы разблокировали счета пострадавших пенсионеров.

Виктор Кальченко наконец-то освободился от долговой кабалы и больше ничего не должен родному интернату. Фото: Наталья Граф

- Благодаря вашей помощи нам наконец-то удалось добиться справедливости, - говорит инвалид Виктор Кальченко. - Теперь мы освобождены от долговой кабалы и наконец-то сможем купить себе продукты и жизненно необходимые лекарства.

На протяжении нескольких месяцев потерявшему ногу Кальченко приходилось терпеть сильные боли. Его сберегательный счет арестовали. Шокированный мужчина узнал, что задолжал родному учреждению более 26 тысяч рублей. В такую же долговую яму угодили и его товарищи по несчастью.

Как уже сообщала "РГ", министерство труда и социального развития Омской области "поставило на счетчик" несколько сотен беспомощных стариков. "Задним числом" на них навесили крупные долги за проживание в социальном учреждении, которые с каждым месяцем продолжали расти. В самом министерстве утверждали - чиновники действуют по закону. До первого января 2015 года размер платы за социальные услуги в стационарных учреждениях не мог превышать 75 процентов пенсии. А с января 2015-го он составляет 75 процентов уже от общего дохода.

Однако сотрудники прокуратуры, вместе с которыми корреспондент "РГ" приехал в Екатерининский дом-интернат, обнаружили в действиях соцработников грубейшие нарушения.

Задним числом на стариков навесили крупные долги за проживание в интернате

- В соответствии с законом администрация учреждения социального обслуживания не имеет права без наличия добровольного согласия взимать с граждан плату за оказание социальных услуг из сумм ЕДВ, - объяснил начальник управления по надзору за исполнением законов прокуратуры Омской области Григорий Сухоруков. - Изменения порядка оплаты соцуслуг также не касаются тех, кто поселился в интернате до первого января 2015 года - их положение ухудшать нельзя.

Как выяснилось, в Екатерининском стариков заставили перезаключить договора обманом. Глухому Юрию Симону и слепому Алексею Буйнову сказали, что их подписи нужны, чтобы присвоить интернату имя бывшего директора Ярушкина. У колясочника Владимира Козлова вообще ничего не спрашивали. Отказавшихся запугивали выселением. А некоторые, например, бывший военный Петр Пушкарев, и вовсе обнаружили в документах поддельные подписи.

Ситуацией в Екатерининском заинтересовались правоохранительные органы. В настоящее время в учреждении проводят проверку следователи.

Боровшимся за остатки от своей пенсии старикам пришлось пережить немало.

- Обратившимся за помощью в газету устроили настоящий прессинг, - рассказывает Виктор Кальченко. - Меня, в частности, заставили сдавать кровь на алкоголь, угрожали переселить в спецучреждение. Но анализы оказались "чистыми".

Администрация дома-интерната до сих пор категорически отказывается отдавать своим подопечным отобранные ранее деньги. Прокуратура добивается возвращения старикам незаконно удержанных сумм в судебном порядке.

Между тем после выхода материалов о злоключениях постояльцев Новосибирского дома ветеранов и Екатерининского дома-интерната в "РГ" начали поступать тревожные письма и звонки из разных регионов страны. Обитатели социальных учреждений жалуются на то, что в их домах престарелых происходит то же самое.

"Угрозами и жалобами заставляют подписывать дополнительное соглашение и даже ЕДВ забирают полностью, - пишут в газету старики из Алтайского центрального дома-интерната на улице Кутузова. - Народ мы здесь все старый и больной, тот, что живет на лекарствах. Лекарства же выдают после большого скандала или же не выдают совсем..."

Мало что изменилось и в Новосибирской области. Как рассказал "РГ" Владимир Барсуков, живущий в отделении дома престарелых в селе Березиково Тогучинского района, он, прочитав статью в "РГ", потребовал у администрации перезаключить с ним договор и убрать из дохода ЕДВ. Однако ему отказали, сославшись на "распоряжение региональной власти" и... на маленькую зарплату сотрудников дома. Сейчас у Барсукова не остается денег даже на перевязочный материал для незаживающей раны на ноге...

Оставшиеся без денег и погрязшие в долгах одинокие старики звонят из Воронежа, Бийска, Новороссийска, Барнаула и других городов.

"РГ" просит считать эту публикацию официальным обращением в Генеральную прокуратуру.