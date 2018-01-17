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17.01.2018 20:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Выключили счетчик

"РГ" и прокуратура защитили стариков от незаконных поборов
Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Неделя №7473 (10)
Судебные приказы о взыскании многотысячных долгов с постояльцев Екатерининского дома-интерната отменены. Приставы разблокировали счета пострадавших пенсионеров.
Виктор Кальченко наконец-то освободился от долговой кабалы и больше ничего не должен родному интернату. Фото: Наталья Граф Виктор Кальченко наконец-то освободился от долговой кабалы и больше ничего не должен родному интернату. Фото: Наталья Граф
Виктор Кальченко наконец-то освободился от долговой кабалы и больше ничего не должен родному интернату. Фото: Наталья Граф

- Благодаря вашей помощи нам наконец-то удалось добиться справедливости, - говорит инвалид Виктор Кальченко. - Теперь мы освобождены от долговой кабалы и наконец-то сможем купить себе продукты и жизненно необходимые лекарства.

Фото: Наталья Граф / РГ
Журналисты помогли омским пенсионерам избавиться от поборов

На протяжении нескольких месяцев потерявшему ногу Кальченко приходилось терпеть сильные боли. Его сберегательный счет арестовали. Шокированный мужчина узнал, что задолжал родному учреждению более 26 тысяч рублей. В такую же долговую яму угодили и его товарищи по несчастью.

Как уже сообщала "РГ", министерство труда и социального развития Омской области "поставило на счетчик" несколько сотен беспомощных стариков. "Задним числом" на них навесили крупные долги за проживание в социальном учреждении, которые с каждым месяцем продолжали расти. В самом министерстве утверждали - чиновники действуют по закону. До первого января 2015 года размер платы за социальные услуги в стационарных учреждениях не мог превышать 75 процентов пенсии. А с января 2015-го он составляет 75 процентов уже от общего дохода.

Однако сотрудники прокуратуры, вместе с которыми корреспондент "РГ" приехал в Екатерининский дом-интернат, обнаружили в действиях соцработников грубейшие нарушения.

Задним числом на стариков навесили крупные долги за проживание в интернате

- В соответствии с законом администрация учреждения социального обслуживания не имеет права без наличия добровольного согласия взимать с граждан плату за оказание социальных услуг из сумм ЕДВ, - объяснил начальник управления по надзору за исполнением законов прокуратуры Омской области Григорий Сухоруков. - Изменения порядка оплаты соцуслуг также не касаются тех, кто поселился в интернате до первого января 2015 года - их положение ухудшать нельзя.

Фото: РИА Новости
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Как выяснилось, в Екатерининском стариков заставили перезаключить договора обманом. Глухому Юрию Симону и слепому Алексею Буйнову сказали, что их подписи нужны, чтобы присвоить интернату имя бывшего директора Ярушкина. У колясочника Владимира Козлова вообще ничего не спрашивали. Отказавшихся запугивали выселением. А некоторые, например, бывший военный Петр Пушкарев, и вовсе обнаружили в документах поддельные подписи.

Ситуацией в Екатерининском заинтересовались правоохранительные органы. В настоящее время в учреждении проводят проверку следователи.

Боровшимся за остатки от своей пенсии старикам пришлось пережить немало.

- Обратившимся за помощью в газету устроили настоящий прессинг, - рассказывает Виктор Кальченко. - Меня, в частности, заставили сдавать кровь на алкоголь, угрожали переселить в спецучреждение. Но анализы оказались "чистыми".

Администрация дома-интерната до сих пор категорически отказывается отдавать своим подопечным отобранные ранее деньги. Прокуратура добивается возвращения старикам незаконно удержанных сумм в судебном порядке.

Между тем после выхода материалов о злоключениях постояльцев Новосибирского дома ветеранов и Екатерининского дома-интерната в "РГ" начали поступать тревожные письма и звонки из разных регионов страны. Обитатели социальных учреждений жалуются на то, что в их домах престарелых происходит то же самое.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Угрозами и жалобами заставляют подписывать дополнительное соглашение и даже ЕДВ забирают полностью, - пишут в газету старики из Алтайского центрального дома-интерната на улице Кутузова. - Народ мы здесь все старый и больной, тот, что живет на лекарствах. Лекарства же выдают после большого скандала или же не выдают совсем..."

Мало что изменилось и в Новосибирской области. Как рассказал "РГ" Владимир Барсуков, живущий в отделении дома престарелых в селе Березиково Тогучинского района, он, прочитав статью в "РГ", потребовал у администрации перезаключить с ним договор и убрать из дохода ЕДВ. Однако ему отказали, сославшись на "распоряжение региональной власти" и... на маленькую зарплату сотрудников дома. Сейчас у Барсукова не остается денег даже на перевязочный материал для незаживающей раны на ноге...

Оставшиеся без денег и погрязшие в долгах одинокие старики звонят из Воронежа, Бийска, Новороссийска, Барнаула и других городов.

"РГ" просит считать эту публикацию официальным обращением в Генеральную прокуратуру.

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