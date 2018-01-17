В Омске прохожие спасли пьяного ребенка, оставленного на улице

Омские полицейские начали проверку в отношении родителей пятилетней девочки, оставленной на улице в нетрезвом состоянии.

Малышку нашли прохожие на улице Кирова. Девочка шла по дороге без верхней одежды. Ребенка отвели в ближайший магазин и вызвали полицию и скорую помощь. При обследовании в больнице в крови девочки нашли 0,3 промилле алкоголя.

- Сотрудники полиции выяснили, что это дочь одного из местных жителей, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Отца ребенка обнаружили спящим дома. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, мужчина присматривал за дочкой, пока супруга находилась на работе. Его привлекли к административной ответсвенности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет.