Петербургского журналиста вызвали в СК из-за уклонения от армии

Петербургского журналиста Сергея Кагермазова не пустили в Мариинский дворец на заседание городского парламента, после чего он был задержан следователями.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Северной столице, в его отношении ведется проверка по статье 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы"). Корреспондента отпустили после того, как вручили ему повестку.

- Завтра он должен явиться в Следственный отдел Приморского района для дачи объяснений о причинах уклонения от службы. Вручить повестку раньше не представлялось возможным, так как его местонахождение не было известно, - сказал старший помощник руководителя ГСУ по связям со СМИ Сергей Капитонов.

Спикер городского законодательного собрания Вячеслав Макаров объяснил отказ пропустить Кагермазова на заседание нарушением правил аккредитации, которые были ужесточены в конце декабря минувшего года после взрыва в супермаркете "Перекресток".

- Как это так - быть уклонистом? Как это так - топтать моральные нормы, законы? Человека пытаются призвать на воинскую службу, он обязан отслужить, - заявил Макаров на брифинге для журналистов. - Он отказывается и просит альтернативную службу. Ему дают альтернативную службу. Вместо этого что? Разве это мужской поступок - бежать за границу, прятаться от воинской службы?

Отметим, что глава городского парламента и раньше упрекал корреспондента в том, что тот не служил в армии. В апреле прошлого года повестку в военкомат ему также вручили прямо у Мариинского дворца. Теперь Кагермазову придется отвечать перед следователями, хотя к настоящему времени он уже вышел из призывного возраста.