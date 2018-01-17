Петербургского журналиста вызвали в СК из-за уклонения от армии

Новости

ЦСКА прервал серию неудач разгромом "Эфеса" в Евролиге 00:48
В госдепе рассказали о давнем сотрудничестве США и РФ в Антарктике 00:47
В тайных захоронениях на территории Мексики нашли тела 33 человек 00:45
Орбиту МКС подняли на 400 метров перед запуском "Прогресса" 00:24
Крупный пожар на московском рынке "Садовод" локализован 00:21
Пожарные начали выносить товары с горящего рынка "Садовод" 00:05
Набиуллина сообщила о послекризисном восстановлении экономики 17.01.2018
СМИ: Джигарханян экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем 17.01.2018
Бойцовские чемпионаты UFC впервые пройдут в России 17.01.2018
Российские туристы наконец вылетели из Мексики 17.01.2018
Пользователи "Яндекса" агрессивно отреагировали на пожар на "Садоводе" 17.01.2018
Адвокат Януковича рассказал, чем занимается экс-президент Украины 17.01.2018
В Москве загорелся рынок "Садовод" 17.01.2018
Порошенко: США профинансируют поставки Киеву противотанковых ракет 17.01.2018
"Движение вверх" стало первым российским фильмом, заработавшим 2 млрд 17.01.2018
Румынские овцы помешали американской системе ПРО 17.01.2018
Разрешение на вылет самолета из Канкуна получено 17.01.2018
Бывшая подруга Ди Каприо выложила фото топлесс и пожаловалась на жизнь 17.01.2018
Пушков: В Киеве поняли, что им дорого обойдется разрыв с Россией 17.01.2018
Силуанов призвал превратить Россию во "вторую Норвегию" 17.01.2018
Посол Латвии подтвердил наличие черных списков журналистов из России 17.01.2018
Улюкаев занялся в СИЗО гимнастикой по собственной системе 17.01.2018
В России заложено первое круизное судно 17.01.2018
МИД РФ: Встреча в Ванкувере усугубляет ситуацию вокруг корейской проблемы 17.01.2018
На Рижском и Белорусском направлениях задерживаются пригородные поезда 17.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
17.01.2018 15:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербургского журналиста вызвали в СК из-за уклонения от армии

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Петербургского журналиста Сергея Кагермазова не пустили в Мариинский дворец на заседание городского парламента, после чего он был задержан следователями.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Северной столице, в его отношении ведется проверка по статье 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы"). Корреспондента отпустили после того, как вручили ему повестку.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Военкомат Приморья объяснил выдачу повестки ребенку

- Завтра он должен явиться в Следственный отдел Приморского района для дачи объяснений о причинах уклонения от службы. Вручить повестку раньше не представлялось возможным, так как его местонахождение не было известно, - сказал старший помощник руководителя ГСУ по связям со СМИ Сергей Капитонов.

Спикер городского законодательного собрания Вячеслав Макаров объяснил отказ пропустить Кагермазова на заседание нарушением правил аккредитации, которые были ужесточены в конце декабря минувшего года после взрыва в супермаркете "Перекресток".

- Как это так - быть уклонистом? Как это так - топтать моральные нормы, законы? Человека пытаются призвать на воинскую службу, он обязан отслужить, - заявил Макаров на брифинге для журналистов. - Он отказывается и просит альтернативную службу. Ему дают альтернативную службу. Вместо этого что? Разве это мужской поступок - бежать за границу, прятаться от воинской службы?

Отметим, что глава городского парламента и раньше упрекал корреспондента в том, что тот не служил в армии. В апреле прошлого года повестку в военкомат ему также вручили прямо у Мариинского дворца. Теперь Кагермазову придется отвечать перед следователями, хотя к настоящему времени он уже вышел из призывного возраста.

Главное сегодня

Пожарные начали выносить товары с горящего рынка "Садовод"
Южная и Северная Кореи пройдут на Олимпиаде под единым флагом
Песков рассказал о здоровье президента
Климов: Призывы к бойкоту выборов президента РФ идут прямо из Вашингтона
Верховная Рада отказалась от идеи разрыва отношений с Россией