СК переквалифицировал дело о взрыве в петербургском супермаркете

В Петербурге подозреваемому в подрыве супермаркета предъявили обвинение.

Как сообщает Следственный комитет России, мужчине предъявлено обвинение по статье 205 - "террористический акт".

Ранее ведомство возбудило по факту взрыва в магазине уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц".

Напомним, взрыв в петербургском магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте произошел 27 декабря. Самодельное взрывное устройство мощностью около 200 грамм в тротиловом эквиваленте сработало в камере хранения.

Различные травмы в результате взрыва получили 18 человек, шестеро из них находятся в больницах.

Подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ 30 декабря. Ему 35 лет, живет в Красносельском районе, ранее судим за незаконный оборот наркотиков.