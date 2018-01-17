Эвакуированных из пострадавшего дома ростовчан разместят в школах

Ростовчан, которых оперативно эвакуировали из горящего многоквартирного дома утром 17 января, готовы принять в двух пунктах временного размещения на базе школ №56 и №90.

Напомним, что сегодня рано утром в жилом доме по переулку Забайкальский произошел взрыв газовоздушной смеси, после чего в здании начался пожар. Огнем оказалось охвачено около 30 квадратных метров.

Из горящего дома спасатели оперативно эвакуировали 50 жильцов, среди которых были 15 детей. Всех их разместили в ближайшей школе №56.

Чуть позже в администрации Ростова-на-Дону собрали внеочередное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на котором глава города Виталий Кушнарев поставил задачу принять оперативные меры помощи пострадавшим гражданам. По последним данным, в пункте временного размещения в школе №56 находятся пять человек, они обеспечиваются горячим питанием.

По предварительным сведениям, в ЧП погиб один человек. Точные причины пожара сейчас устанавливают.