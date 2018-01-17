Новости

На карте Москвы появились имена Юрия Никулина и Муслима Магомаева 13:03
Пострадавших от взрыва газа омичей доставят в Москву спецбортом МЧС 13:00
Устроившим резню в пермской школе предъявили обвинение 12:57
В России предложили узаконить частные военные компании 12:50
Белорусский МАЗ намерен открыть в Сирии автомобильный завод 12:45
Прокуратура: Врач из Якутии дважды избил пациентку 12:41
Раскрыта вековая тайна древнеегипетских мумий 12:40
СК начал проверку по факту смерти женщины из-за хлопка газа в Ижевске 12:24
Видео: "Летающее бревно" разогнали до рекордной скорости 12:23
Видео: Взорвавшийся над США метеорит вызвал землетрясение 12:16
В Совфеде сравнили действия МИД Польши с зачистками большевиков 12:15
Генетики подтвердили гипотезу о гибели цивилизации ацтеков 12:08
Ткачев: Минсельхоз предложил Минэнерго зафиксировать цены на топливо 11:59
В Карелии автобус с рабочими попал в аварию с грузовиком 11:50
Авиакомпания "Россия" назвала причину задержки рейса из Мексики 11:46
Жириновский предложил США стать региональной державой 11:45
Испытания Су-57 с новым двигателем продлятся три года 11:45
Хлопок газа произошел в одной из многоэтажек Ижевска 11:40
Британцы придумали, как сэкономить в Хитроу три миллиарда фунтов 11:39
СК проверит обстоятельства взрыва в ростовской многоэтажке 11:30
Россия стала первым чемпионом мира по ледовым гонкам на "Драконах" 11:28
В московском метро начнут продавать билеты "Единый" в виде браслетов 11:25
В Хакасии сорванные ветром крыши домов обрушили столбы ЛЭП 11:25
Стартовали продажи "Карты гостя Минска" 11:24
В Люберцах выросло число пострадавших от отравления 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
17.01.2018 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит обстоятельства взрыва в ростовской многоэтажке

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)

После хлопка газа в десятиэтажном доме в Ростове-на-Дону, сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по региону проведут проверку. Об этом рассказала представитель прокуратуры Ростовской области Оксана Сухарева.

По ее словам, в результате взрыва бытового газа в многоэтажке погиб мужчина, по предварительным данным, хозяин квартиры, в которой произошло ЧП. По словам соседей, мужчина 1957 года рождения был инвалидом.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В Ростове из-за взрыва газа в многоэтажке погиб человек

В результате взрыва и начавшегося затем пожара повреждения получила часть фасада здания и шахта лифта. Также повреждены семь квартир этого дома и семь припаркованных рядом автомобилей.

Между тем в компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" дали свой комментарий к случившемуся. В официальном сообщении компании сказано, что во вторник, 16 января, в аварийно-диспетчерскую службу филиала компании от старшей дома по переулку Забайкальский 5/4 поступил телефонный звонок с информацией о запахе газа. Прибыв по вызову, бригада газовиков проследовала в указанную квартиру, где была утечка газа. Но хозяин не пускал специалистов для проведения необходимых работ. И только после настоятельных просьб старшей по дому газовики смогли попасть в квартиру и устранить утечку газа. После этого повторно было проведено тщательное обследование помещения. Утечек газа не обнаружено. Подписан акт о проведенных работах по устранению утечки газа в полном объеме.

17 января, сразу же после поступления сигнала на пульт диспетчерской службы о взрыве, на место прибыли две аварийные бригады филиала компании. В целях безопасности было отключено газоснабжение в первом подъезде дома (45 квартир).

Сейчас продолжается эвакуация жильцов дома, а на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Главное сегодня

Силуанов назвал время начала новой кампании по амнистии капиталов
Матвиенко: Надо исключить попытки внешнего вмешательства в выборы президента
Пушков раскрыл истинную цель новых санкций США против России
Казахстан и США подписали контракты на 2,5 миллиарда долларов
Цена биткоина рухнула на 25 процентов за сутки