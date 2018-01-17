СК проверит обстоятельства взрыва в ростовской многоэтажке

После хлопка газа в десятиэтажном доме в Ростове-на-Дону, сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по региону проведут проверку. Об этом рассказала представитель прокуратуры Ростовской области Оксана Сухарева.

По ее словам, в результате взрыва бытового газа в многоэтажке погиб мужчина, по предварительным данным, хозяин квартиры, в которой произошло ЧП. По словам соседей, мужчина 1957 года рождения был инвалидом.

В результате взрыва и начавшегося затем пожара повреждения получила часть фасада здания и шахта лифта. Также повреждены семь квартир этого дома и семь припаркованных рядом автомобилей.

Между тем в компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" дали свой комментарий к случившемуся. В официальном сообщении компании сказано, что во вторник, 16 января, в аварийно-диспетчерскую службу филиала компании от старшей дома по переулку Забайкальский 5/4 поступил телефонный звонок с информацией о запахе газа. Прибыв по вызову, бригада газовиков проследовала в указанную квартиру, где была утечка газа. Но хозяин не пускал специалистов для проведения необходимых работ. И только после настоятельных просьб старшей по дому газовики смогли попасть в квартиру и устранить утечку газа. После этого повторно было проведено тщательное обследование помещения. Утечек газа не обнаружено. Подписан акт о проведенных работах по устранению утечки газа в полном объеме.

17 января, сразу же после поступления сигнала на пульт диспетчерской службы о взрыве, на место прибыли две аварийные бригады филиала компании. В целях безопасности было отключено газоснабжение в первом подъезде дома (45 квартир).

Сейчас продолжается эвакуация жильцов дома, а на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.