СК завел дело о поножовщине в челябинской школе

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ЧП в средней школе поселка Смольное, где девятиклассники устроили драку на перемене. Один из ее участников госпитализирован с ножевым ранением, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- В рамках процессуальной проверки инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об умышленном причинении легкого вреда здоровью (пункт "в" части 2 статьи 115 УК РФ), - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В ходе расследования предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц учебного учреждения и сотрудников, обеспечивающих режим безопасного пребывания детей. Следователь СК совместно с сотрудниками полиции проводят комплекс неотложных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Подростку оказана необходимая медицинская помощь.

Как уже сообщала "РГ", инцидент, закончившийся поножовщиной, произошел сегодня после обеда в ходе конфликта между 16-летним и 17-летним учениками коррекционного класса. По данным прокуратуры, старший состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, оставался на второй год, "доминировал" над сверстниками. По всей видимости, его 16-летний одноклассник в какой-то момент не выдержал оказываемого на него давления и пришел в школу с ножом.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Ничего хорошего не следует ждать и персоналу учебного заведения. Пострадавший получил резаную рану грудной клетки, не опасную для жизни.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления СК Денисом Чернятьевым, отметили в ведомстве.