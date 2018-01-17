В поселке под Челябинском школьники устроили поножовщину

В поселке Смольное Челябинской области девятиклассники устроили драку на перемене. Один из ее участников госпитализирован с ножевым ранением, сообщили в среду в прокуратуре Челябинской области.

- По предварительным данным, драка произошла между 16-летним и 17-летним учениками коррекционного класса, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Старший состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, оставался на второй год, "доминировал" над сверстниками. Сегодня после обеда между школьниками произошел конфликт, в ходе которого младший подросток нанес обидчику резаную рану грудной клетки.

Пострадавший доставлен в Долгодеревенскую ЦРБ. Его состояние удовлетворительное. С нанесшим ранение школьником работают следователи.

По поручению прокурора региона Александра Кондратьева организована проверка школы на предмет выполнения требований безопасности для жизни и здоровья детей. На место происшествия выехали заместитель прокурора области Андрей Потапов и начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи Людмила Елчева. Каких-либо процессуальных решений пока не принято.

Два дня назад похожее происшествие произошло в Пермском крае, где двое подростков устроили поножовщину в школе № 127. В результате пострадали 15 человек, в том числе преподаватель. По факту возбуждено уголовное дело.