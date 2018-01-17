Улюкаев занялся в СИЗО гимнастикой по собственной системе

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам колонии строгого режима и ожидающий обжалования в СИЗО, занялся гимнастикой. Причем комплекс он разработал сам.

"Улюкаев [] в камере занимается гимнастикой. Когда правозащитники спросили, какой именно, загадочно ответил, что он сам разработал комплекс упражнений, который включает в себя элементы китайской гимнастики и других направлений", - цитирует РИА Новости зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Она добавила, что у экс-министра нет особых жалоб на свое содержание.

Напомним, 61-летний Улюкаев осужден за получение взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Он также оштрафован на 130 млн рублей. Приговор был обжалован 19 декабря.