МВД предлагает ввести уголовную ответственность за употребление алкоголя и наркотиков после аварии с пострадавшими, но до освидетельствования.

Информация о разработке соответствующего законопроекта размещена на портале regulation.gov.ru. МВД предлагает дополнить статью 264 и 264.1 Уголовного кодекса новым квалифицирующим признаком. А именно, употреблением алкоголя, наркотиков или психотропных веществ после ДТП или после остановки сотрудником ГИБДД, но до проведения экспертизы.

Напомним, что статья 264 предусматривает ответственность за нарушение Правил дорожного движения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или смерть одного или нескольких человек. Причем нарушение в состоянии опьянения карается более сурово. Статья 264.1 предусматривает ответственность за повторное управление в нетрезвом виде. То есть если человек уже попадался на пьянке за рулем и снова сел за руль в нетрезвом виде - его будут наказывать именно по этой статье. Даже если он отгулял весь срок лишения пешком, но до истечения года после возврата прав снова попадется нетрезвым за рулем - ему также грозит именно эта статья.

Однако хитроумные граждане нашли способ избежать уголовной ответственности и отделываются административным наказанием. А именно, некоторые оказавшиеся в одной из подобных ситуаций на глазах у сотрудников ДПС выпивают бутылку пива или чего-либо более горячительного. В результате установить, был ли водитель нетрезв до этого момента, уже не возможно. Да, за употребление спиртных напитков или наркотиков после аварии, но до освидетельствования также предусмотрена ответственность - лишение прав на полтора - два года. Но она административная. И, как считают в МВД, недостаточно эффективная, если речь идет о повторном управлении в нетрезвом виде или о причинении тяжкого вреда здоровью, а то и смерти.

Выпитый на глазах у инспектора алкоголь не позволяет установить, был ли водитель нетрезв в момент управления

Как говориться в пояснительной записке к проекту, нынешние меры "не могут предотвратить ситуации, при которых лицо, осознавая опасность его привлечения к ответственности за совершение преступления по частям второй, четвертой или шестой статьи 264 либо по статье 264.1 Уголовного кодекса, умышленно совершает правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях, которым установлено значительно более мягкое наказание".

В результате таких ситуаций дознаватели вынуждены принимать решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК, а следователи - исключать квалифицирующий признак в виде совершения преступления в состоянии опьянения. Ведь употребление водителем алкоголя при описанных обстоятельствах делает невозможным установление факта его нахождения в нетрезвом состоянии в момент остановки транспортного средства по требованию сотрудника полиции либо в момент совершения дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, что за повторное управление в нетрезвом виде по статье 264.1 УК водителю грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. И все это с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

По данным ГИБДД, в 2017 году было зафиксировано более 390 тысяч случаев управления автомобилем в состоянии опьянения и более 200 тысяч случаев отказов от медицинского освидетельствования. Употребление алкоголя после ДТП случается не часто. В прошлом году таких случаев зафиксировано 4,8 тысячи.