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18.01.2018 10:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии на врача завели дело об избиении пациентки

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело в отношении бывшего 28-летнего врача-терапевта Золотинской участковой больницы.

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Он подозревается по двум статьям УК РФ - нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию, и незаконное проникновение в жилище.

Как сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Надежда Дворецкая, установлено, что 1 января мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, в этнокультурном центре "Эян" в селе Иенгра ударил кулаком 22-летнюю девушку.

После этой ссоры, когда девушка пришла в участковую больницу для медосвидетельствования, он нанес ей несколько ударов кулаками по рукам, после чего стал душить.

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- Ночью 2 января, желая выяснить отношения с пострадавшей, разбив окно и повредив входную дверь, незаконно проник в квартиру, где проживала девушка со своей матерью, - отметила Надежда Дворецкая.

Она сообщила также, что постановлением Нерюнгринского городского суда от 29 ноября 2017 года мужчина привлекался к административной ответственности за нанесение побоев своей супруге и был оштрафован.

Следственные органы в рамках расследования изучат все обстоятельства и причины произошедшего.

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