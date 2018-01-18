В Якутии на врача завели дело об избиении пациентки

В Якутии следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело в отношении бывшего 28-летнего врача-терапевта Золотинской участковой больницы.

Он подозревается по двум статьям УК РФ - нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию, и незаконное проникновение в жилище.

Как сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Надежда Дворецкая, установлено, что 1 января мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, в этнокультурном центре "Эян" в селе Иенгра ударил кулаком 22-летнюю девушку.

После этой ссоры, когда девушка пришла в участковую больницу для медосвидетельствования, он нанес ей несколько ударов кулаками по рукам, после чего стал душить.

- Ночью 2 января, желая выяснить отношения с пострадавшей, разбив окно и повредив входную дверь, незаконно проник в квартиру, где проживала девушка со своей матерью, - отметила Надежда Дворецкая.

Она сообщила также, что постановлением Нерюнгринского городского суда от 29 ноября 2017 года мужчина привлекался к административной ответственности за нанесение побоев своей супруге и был оштрафован.

Следственные органы в рамках расследования изучат все обстоятельства и причины произошедшего.