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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пусть подумают

Прокуратура не нашла нарушений в действиях студентов, записавших шуточный видеоролик
Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
Российская газета - Столичный выпуск №7474 (11)

Приволжская транспортная прокуратура провела проверку в связи с публикацией в интернете видеоролика с участием студентов первого курса Ульяновского института гражданской авиации. По итогам проверки нарушений действующего законодательства РФ и внутренних уставов и правил института не выявлено, - сообщается на сайте ведомства.

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В то же время, ректору вуза вынесено представление о привлечении к дисциплинарной ответственности педагогических работников, допустивших "ненадлежащую организацию воспитательного процесса".

Напомним, шуточный видеоролик, на котором полуобнаженные курсанты в форменных фуражках танцуют, находясь в стенах институтского общежития, попав в Сеть во вторник, вызвал шквал обсуждений и комментариев. В Росавиации заявили, что "своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации, честно выполняющим свой трудовой долг". Появились слухи об отчислении ребят. Ректор института Сергей Краснов слухи опроверг, заявив, что решение о возможном отчислении может быть принято лишь по итогам проверки. Тем временем интернет-общественность выступила в поддержку курсантов. Под петицией с просьбой не наказывать их отчислением всего за сутки подписалось больше 27 тысяч человек.

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О том, что отчисление стало бы слишком суровым наказанием, высказались многие политики и общественные деятели. Так, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что вульгарный танец молодых людей в форменных фуражках летного института является оскорблением для ветеранов гражданской авиации, однако наказание должно быть соразмерно проступку, а "увольнение не добавит им патриотизма и воспитания".

- Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и преподавателей найдется немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира и уважение к традициям. Наша задача не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков, - добавил Морозов, пообещав лично встретиться с ребятами и их родителями.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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