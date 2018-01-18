В Оренбурге за помощь в поимке убийц бизнесмена заплатят 1 млн рублей

За помощь в раскрытии резонансного убийства оренбургского бизнесмена и его семилетнего сына назначено вознаграждение в миллион рублей. Об этом в четверг сообщило УМВД по региону.

Напомним, что накануне около девяти часов утра во дворе жилых домов по улице Карагандинской Оренбурга в автомобиле Toyota Land Cruiser 200 были обнаружены тела мужчины и ребенка с ножевыми ранениями.

Возбуждено уголовное дело. Рассматриваются версии о том, что мотивом преступления могла послужить профессиональная деятельность убитого либо личная неприязнь. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате ведомства.

Правоохранительные органы призывают граждан сообщить в полицию любую информацию, которая поможет раскрыть двойное убийство.

- За информацию, которая позволит установить место нахождение лиц, совершивших преступление, объявлено вознаграждение в 1 000 000 рублей, - отметили в пресс-службе УМВД.

Тех, кто стал случайным свидетелем происшествия, просят обратиться в полицию или органы СК.

Также правоохранители призывают водителей, которые находились с 7.30 до 8.10 часов 17 января в районе улиц Киевской, Карагандинской, Медногорской и Луговой Оренбурга просмотреть записи с видеорегистраторов и в случае наличия на записях автомобиля Lada Priora черного цвета обратиться в полицию.

Информацию необходимо сообщать в любое подразделение МВД России, СК, а также по телефонам: (3532) 79-03-91, 34-38-01, 8-999-258-51-46 или 02 (102).

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