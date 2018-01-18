В Улан-Удэ у 83 отравившихся в кафе обнаружили сальмонеллез

В Бурятии выросло число заболевших острой кишечной инфекцией после посещения одного из улан-удэнских кафе.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства здравоохранения республики, госпитализировано уже почти 80 человек. Диагноз "сальмонеллез" находит лабораторное подтверждение. Еще несколько десятков горожан находятся дома на амбулаторном лечении.

"Все пациенты указывают на прием пищи в кафе в январе. Среди госпитализированных дети, пять беременных женщин. Почти все больные находятся на лечении в Республиканской клинической инфекционной больнице. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Одна пациентка в тяжелом состоянии в отделении реанимации", - говорят в пресс-службе.

Добавим, не всем заболевшим поставлен окончательный диагноз. Продолжительность исследований составляет 3-4 дня от даты забора материалов, а больные продолжают поступать.