Власти озаботились высокой минерализацией воды на севере Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам своей рабочей поездки поручил правительству и главам администраций Красноперекопска и Красноперекопского района в течение 10 дней разработать комплекс мер для очистки питьевой воды, подаваемой населению.

Качество в этих муниципалитетах Аксенов назвал системной проблемой.

- К большому сожалению, уровень минерализации колоссальный и растет, - констатировал глава РК. - Эта вода непригодна для приготовления пищи. Нужно принять краткосрочные меры и определить обоснованность тарифов. Если это техническая вода, то мы должны это понимать. И мы не можем в некоторых селах продавать практически морскую воду и говорить, что она чистая и питьевая. Так не будет.

Возможное решение проблемы - строительство станций доочистки воды, одна из которых уже открыта в селе Каменка Первомайского района. Раньше жители этого села тоже пили слишком минерализованную воду с большим содержанием хлоридов, но после запуска такой станции им доступна качественная вода, которая по всем показателям соответствует ГОСТу. На монтаж опреснительной станции из бюджета РК было потрачено 1,6 миллиона рублей.

Напомним, еще год назад Территориальный отдел Роспотребнадзора по Красноперекопскому и Первомайскому районам РК признал непригодными для питья подземные воды Воронцовского водозабора, поскольку их минерализация превышает норму в пять-шесть раз. Проблема обострилась в 2014 году, после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Активная добыча воды из подземных скважин, причем, зачастую бесконтрольная, привела к подсосу морской воды и повышению ее минерализации в подземных горизонтах. Сельхозпредприятия были вынуждены полностью отказаться от рисовых чеков, перейти на выращивание засухоустойчивых культур и более активно использовать технологии капельного орошения.