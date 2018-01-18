Ученые подтвердили опасность микроволновок

Специалисты из Манчестерского университета выяснили, что микроволновые печи вырабатывают в год столько же диоксида углерода, сколько 6,8 миллиона автомобилей, сообщается на сайте вуза.

Такой объем ученые назвали "существенным фактором, негативно влияющим на темпы глобального потепления".

По оценкам специалистов, СВЧ-печи потребляют количество электроэнергии, которое можно сравнить с годовой выработкой трех крупных газоэлектростанций.

Отдельный вопрос - утилизация подобной техники, которая лидирует среди прочих видов отходов, поскольку люди чаще другой техники обновляют "состарившиеся" СВЧ-печи.

Исследователи посоветовали неравнодушным к будущему планеты пользователям "корректировать время приготовления пищи в микроволновке в зависимости от типа продуктов и стараться отключать ее после использования".