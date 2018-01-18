В Москве сыграет скрипач Найджел Кеннеди

Vanilla Sky (Италия). 19 января, Москва, клуб "Город"

Бойкая гитарная поп-панк-группа, которая прославилась в музыкальном мире благодаря яркой сценичности, мелодическому напору, резкой и слаженной игре на гитарах. На концертах Vanilla Sky всегда многолюдно, весело, позитивно и задорно.

Программа тура основана на последнем альбоме неистовых итальянцев: Heroes At the Bottom. Но 18 декабря 2017 года они успели представить еще одну новинку: что удивительно, это версия "Песенки о медведях" из советской комедии "Кавказская пленница". Ее итальянские рок-звезды поют на русском, трогательно и будто бы смущаясь, но затем врубаются на полную гитары, и мелодия несется уже энергично, резко и в лучших традициях поп-панка европейского уровня. Кроме Vanilla Sky мало кто решался на такое. Группа даже сняла видеоклип, в котором прославляет студию "Мосфильм", пейзажи нашего лета и невероятные приключения Шурика.

Премьера получилась романтической, авантюрной, вихревой - как, собственно, и творчество самого итальянского квартета. Предыстория ее появления такова: больше года назад Vanilla Sky сыграли несколько концертов в Россию. Здесь увидели по телевизору этот старый фильм, и песня их зацепила... И теперь в турах по Европе Vanilla Sky играют нашу "Песенку о медведях". Да и еще одну композицию, "Звенит январская вьюга", взятую уже из другого увиденного по телевизору фильма - "Иван Васильевич меняет профессию". Даже удивительно, как органично обе они вписались в репертуар поп-панк-артистов!

Найджел Кеннеди (Великобритания). 22 января, Москва, ММДМ

Виртуозный, артистичный, а порой, кажется, даже немного безумный скрипач Кеннеди умеет удивительным образом интерпретировать классику и джаз, привлекая к ним внимание даже той молодежи, которая эту музыку не слушала и недооценивала. Ведь у Найджела Кеннеди и стрижка не как у классического скрипача, да и манера игры и поведение на сцене. Кто-то вначале на него засмотрится, потом прислушается и удивится: странно, как это я ее раньше не замечал и не любил?!

Найджел Кеннеди виртуозно играет Баха, но в то же время у него есть и электроскрипка, и альбом Hendrix Concerto (трибьют, понятно, Джими Хендриксу), и "каверы" на The Doors. Впрочем, концерт в Москве посвящен только одному произведению. "Времена года" Вивальди в сопровождении симфонического оркестра из Санкт-Петербурга Art Festival Symphony Orchestra. Но кто знает, что Кеннеди решит сыграть на бис?