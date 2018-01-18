В Новой опере открылся Крещенский фестиваль

Крещенский фестиваль в Новой Опере. "Итальянские оперные вечера". 18 января - 4 февраля

В Москве сразу два оперных фестиваля: спектаклей Бориса Покровского в Камерном музыкальном театре и Крещенский фестиваль в Новой Опере. Оба "мемориальные"; в Камерном отметят день рождения Бориса Покровского (23 января) его легендарным спектаклем "Нос" Шостаковича, живущим на сцене уже 44 года. А Новая Опера в день рождения Евгения Колобова 19 января запланировала премьеру "Лючии ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти в постановке немецкого режиссера Ханса-Йоахима Фрая. Именно этим шедевром бельканто 18-20 января откроется программа Крещенского фестиваля, чья тема "Итальянские оперные вечера".

Восемь опер и две концертные программы ("Итальянские песни: эпизод I и эпизод II"), а также гала-концерт солистов, хора и оркестра Новой Оперы. Программа беспроигрышная для меломанов, считающих итальянскую оперу "иконой" жанра. На фестивале представят старые спектакли театра: например, "Риголетто" в постановке 2000 года Ральфа Лянгбака (23 января). Партию горбуна в этом спектакле пел однажды Дмитрий Хворостовский. Нынешний Риголетто - солист Немецкой оперы на Рейне Борис Стаценко, а в партии Джильды дебютирует сопрано Мария Буйносова. В "Золушке" Россини (27 января) - дебют Анастасии Лепешинской из Екатеринбургского театра оперы и балета, а в "Трубадуре" Верди (28 января) в партии графа ди Луны выйдет Василий Ладюк,. Покажут и два "режиссерских" спектакля - "Любовный напиток" Доницетти в постановке Юрия Александрова (31 января) и "Набукко" Верди в постановке Андрейса Жагарса (3 февраля).

Но эксклюзивными событиями Крещенской афиши станут постановки и концертные версии новых для театра оперных партитур. Как обещает постановщик "Лючии ди Ламмермур" Фрай, романтический сюжет, вдохновленный романом Вальтера Скотта "Ламмермурская невеста", ставят с шекспировским размахом, поскольку история Лючии и Эдгардо напоминает ему трагические перипетии любви Ромео и Джульетты. Действие оперы, по замыслу постановщиков (художник Петр Окунев, дирижер Ян Латам-Кёниг), останется на своем месте, в Шотландии XVII века, но цветовое решение спектакля будет радикальным. Яркий визуальный язык соединит старую оперу, решенную в жанре психологического детектива, с современностью. В концертной версии представят редчайшие для российской сцены партитуры - оперы Умберто Джордано "Андре Шенье" (26 января, дирижер Фабио Мастранджело) и "Марта, или Ричмондская ярмарка" Фридриха фон Флотова (2 февраля, дирижер Феликс Коробов). Она не звучала в Москве со времен первой русской постановки 1856 года.