Администрации президента Южной Кореи запретили торговать криптовалютой

Сотрудникам администрации президента Республики Корея (РК) запретили принимать участие в торгах криптовалютой. Это решение привлекло внимание на фоне твердого намерения властей РК существенно ограничить свободу рынка криптовалют и поставить систему под свой контроль.

Как сообщает издание News Is, 19 января по внутренней компьютерной системе от имени секретаря президента РК по общим вопросам всем сотрудникам администрации президента было разослано предписание отказаться от участия в торгах криптовалютой. По другим каналам стало известно, в ведомстве начали расследование, чтобы понять, кто активно участвовал в торгах.

Данное решение, скорее всего, было спровоцировано скандалом вокруг сотрудника государственного Комитета по финансовому контролю. Служебную информацию по намерениям правительства в сфере регулирования торговли криптовалютой он использовал для личного обогащения путем участия в торгах криптовалютой.

В администрации президента, где в целом намерены ужесточать контроль, пытаются не допустить повторения этого же сюжета.