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19.01.2018 20:55
Рубрика: В мире

Администрации президента Южной Кореи запретили торговать криптовалютой

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Сотрудникам администрации президента Республики Корея (РК) запретили принимать участие в торгах криптовалютой. Это решение привлекло внимание на фоне твердого намерения властей РК существенно ограничить свободу рынка криптовалют и поставить систему под свой контроль.

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Как сообщает издание News Is, 19 января по внутренней компьютерной системе от имени секретаря президента РК по общим вопросам всем сотрудникам администрации президента было разослано предписание отказаться от участия в торгах криптовалютой. По другим каналам стало известно, в ведомстве начали расследование, чтобы понять, кто активно участвовал в торгах.

Данное решение, скорее всего, было спровоцировано скандалом вокруг сотрудника государственного Комитета по финансовому контролю. Служебную информацию по намерениям правительства в сфере регулирования торговли криптовалютой он использовал для личного обогащения путем участия в торгах криптовалютой.

В администрации президента, где в целом намерены ужесточать контроль, пытаются не допустить повторения этого же сюжета.

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