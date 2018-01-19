Алиев и Коляда взяли медали ЧЕ по фигурному катанию

Турнир, который сейчас проходит в Москве, Фернандес выиграл с результатом 295,55 балла. Дмитриев стал вторым, набрав 182,73 балла за произвольную программу и 274,06 балла в сумме за два проката. Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Европы и обладатель "бронзы" финала Гран-при этого сезона Коляда допустил ошибки как в короткой, так и в произвольной программе, но сумел занять третье место (175,49 балла за произвольную программу и 258,90 в сумме).

- Были и большие ошибки, и помарки, - прокомментировал Коляда. - Не получились четверные прыжки. Это и физически, и морально сказывается на прокате. Стараюсь забывать об ошибке и на каждый элемент заходить с чистой головой. Хотя, конечно, падения смазывают впечатление от программы.

Александр Самарин, который после короткой программы шел девятым, завершил турнир на шестом месте (155,56 и 229,81 балла соответственно).