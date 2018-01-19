ЦБ спрогнозировал возврат инфляции в России к 4%

Годовая инфляция постепенно вернется к уровню 4%. Такой прогноз сделал Центробанк в своем информационно-аналитическом комментарии "Динамика потребительских цен".

"По мере того, как запасы высокого урожая будут исчерпаны, ожидается корректировка цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, возможно некоторое ускорение темпов роста цен производителей вслед за произошедшим увеличением мировых цен на нефть. Дальнейшее восстановление потребительской активности также будет создавать условия для приближения инфляции к 4% в 2018 году. При отсутствии значительных колебаний на мировых сырьевых, товарных и финансовых рынках на горизонте года инфляция, как ожидается, постепенно приблизится к целевому уровню", - говорится в комментарии.

При этом, как отмечается в комментарии, постепенно формируются условия для более плавной динамики потребительских цен. "Этому будет содействовать развитие агропромышленного комплекса и активное строительство теплиц в России, что снизит масштаб колебаний продовольственной инфляции. Кроме того, в связи со снизившейся волатильностью валютного курса влияние его изменений на инфляцию заметно уменьшится",- уточняет регулятор. И напоминает, что годовая инфляция в декабре 2017 года стабилизировалась на уровне 2,5%. При этом цены за прошедший год выросли меньше, чем прогнозировал Банк России в конце 2016 года (тогда ЦБ давал прогноз о том, что по итогам 2017 года инфляция составит 4 %), что в основном, как считает регулятор, вызвано влиянием временных факторов. Это связано с динамикой обменного курса рубля в условиях более высоких, чем ожидалось годом ранее, цен на нефть. Кроме того, оказал влияние рекордный урожай ряда культур, а также снижение цен на ряд основных товаров на мировых аграрных рынках.