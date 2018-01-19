Фото: Собчак впервые окунулась в прорубь на 40-градусном морозе

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена участвовать на выборах президента России, впервые в жизни окунулась в прорубь на Крещение.

Об этом она сама рассказала подписчикам своего аккаунта в Instagram, прокомментировав собственное фото, сделанное на реке.

"Я сделала это! Первый раз в жизни! Спасибо, Томск, за -40°С!" - написала Собчак в соцсети.

Она добавила, что купание происходило не в самом Томске, а в деревне Корнилово на реке Ушайке.

На фото Ксении помогают сойти в воду двое мужчин, у одного из которых инеем покрыты усы и борода.