"Газпрому" разрешили строить вторую нитку "Турецкого потока"

Российский "Газпром" в пятницу, 19 января, получил разрешение на строительство второй нитки "Турецкого потока". Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

"По дипломатическим каналам "Газпром" получил разрешение органов власти Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции", - уточняется в сообщении.

Напомним, что "Турецкий поток" - это новый газопровод из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. По первой нитке газ из России будет поступать на турецкий рынок, по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

Сейчас строительство первой нитки газопровода идет полным ходом. Причем сразу на трех участках: на берегу в России и Турции, а также в Черном море. На его дне уложено уже более 760 км газопровода. Строительство берегового участка в России близится к завершению. В Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала.

Как сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок - до конца 2019 года.