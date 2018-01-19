Госдеп заявил о готовности применить силу в случае агрессии КНДР

Вашингтон заверили Сеул, что готов применить силу для противостояния потенциальным актам агрессии Пхеньяна. Об этом заявил госдепартамент США по итогам состоявшихся в среду в американской столице двусторонних консультаций.

В среду в Вашингтоне состоялся очередной раунд Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG) США и Южной Кореи. Участие в нем приняли представители внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. В ходе заседания стороны обсудили стратегические и политические вопросы в отношении сдерживания Северной Кореи.

"США также подчеркнули свою твердую и непоколебимую готовность применить весь спектр военных возможностей для сдерживания потенциальных актов агрессии со стороны КНДР", - приводит РИА Новости заявление госдепа.

Ранее Пхеньян назвал подготовкой к войне учения американского спецназа по ведению боевых действий в подземных коммуникациях и тоннелях. "США пытаются развязать войну с КНДР любой ценой, для чего готовятся к ведению боев в условиях замкнутого пространства под землей", - заявило Центральное телеграфное агентство Кореи.