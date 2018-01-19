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19.01.2018 23:05
Рубрика: Спорт

МОК сократил квоту россиян на зимнюю Олимпиаду

Текст: Артур Нанян

Международный олимпийский комитет (МОК) сократил с 500 до 389 человек пул российских атлетов, которые могут быть допущены к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Представлены эскизы формы российских спортсменов на Олимпиаде

Итоговый состав нашей сборной по решению МОК определяет специальная комиссия. Она проверяет заявленных российской стороной спортсменов на соответствие нескольким критериям.

Окончательный вердикт МОК по количеству допущенных к соревнованиям атлетов будет вынесен не раньше 27 января. В этот день будут выписаны приглашения на Олимпиаду.

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